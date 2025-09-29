К премьере оперы «Вольной стрелок» готовят цикл событий публичной программы

«Вольный стрелок» в 1821 году открыл новую эпоху в истории европейской оперы: в пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что эта партитура оставалась источником вдохновения для нескольких поколений композиторов. Мотивы народных сказок и готические фантазии литературы начала XIX века вместе создают мир романтизма: двоемирие, борьба мрака и света в душе главного героя, волшебные метаморфозы, которые происходят с персонажами оперы. Бытовое становится сверхъестественным: этот принцип драматургии «Вольного стрелка» становится ключевым и в спектакле Пермской оперы.

«Романтизм — это финальная точка, финальный вскрик, финальное сумасшествие, надломленность, хрупкость, и работать с этим материалом невероятно интересно. После премьеры "Дон Кихота" в Театре Наций мне хотелось продолжить работать с этим кругом тем, и, когда мы с Пермской оперой начали обсуждать возможное название для постановки, я понял, что нужно искать какой-то священный камень романтизма, партитуру, в которой романтическая эстетика выплескивалась бы через край — так я вспомнил о "Вольном стрелке", — поделился режиссер-постановщик Антон Федоров. — Мне показалось особенно важным, что драматургия оперы Вебера вращается вокруг тем, очень близких людям театра: бесконечное "попал/ не попал", "смог/ не смог", "получилось/ не получилось", постоянные попытки достичь некоего иллюзорного результата, который должен сделать нас счастливыми, — все это напрямую связано с тем, что мы делаем, с искусством. Поэтому в глубине души мы все романтики, мы все преследуем романтические цели и одержимы таинственной задачей создать что-то мифическое, неосязаемое, способное проникать в сердца людей».

К премьере оперы театр готовит цикл событий публичной программы «Лаборатория современного зрителя». Он стартует 6 октября с лекции дирижера-постановщика спектакля Петра Белякина, посвященной музыке Карла Марии фон Вебера и драматургии его ключевой оперной партитуры. Также в рамках «Лаборатории современного зрителя» планируются лекции искусствоведа Сергея Фофанова о том, как по-разному прочитывали «Вольного стрелка» постановщики за два века сценической истории оперы, и театроведа Оксана Ефременко, художественного руководителя Театра Наций о поэтике режиссуры Антона Федорова.

