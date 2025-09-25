В Пермь приедет музыкальный спектакль «Голоса времени»: он включает три моно-драмы о человеке и войне

Спектакль планируют повторить 17 октября на сцене частной филармонии «Триумф». Он откроется сочинением Арнольда Шёнберга «Ода Наполеону». Камерное вокально-инструментальное произведение, написанное в годы Второй мировой войны, стало музыкальным манифестом против тирании и предательства идеалов. Затем представят моно-балет «Мост», поставленный на сюиту Аарона Копленда «Весна в Аппалачах». Эта история рассказывает о Невесте и Земледельце, которые женятся и празднуют начало новой жизни, но наступает война. Одноактная опера Джейка Хегги «Еще один рассвет» на либретто Джины Шир станет кульминацией постановки. Эта драматическая монодрама основана на подлинных воспоминаниях польской писательницы Кристины Живульской, выжившей в Холокосте.

Режиссер и художник-постановщик спектакля «Голоса времени: три моно-драмы о человеке и войне» — Елизавета Корнеева. За дирижерским пультом Даяна Гофман, основатель и художественный руководитель Оркестра «Новая Москва» и приглашенный дирижер Ливанского национального филармонического оркестра. В пресс-службе Lyrica Classic рассказали, что в постановке участвуют солисты: бас-баритон Иван Марков (солист Капеллы имени Юрлова), танцовщица и хореограф Анастасия Михайлец (мастер спорта и участница «ТАНЦЫ. Битва сезонов» на ТНТ) и сопрано Юлия Петрачук (солистка Карнеги-холла в Нью-Йорке, Музикферайна и Концертхауса в Вене).

Кстати, в октябре и в ноябре в Перми впервые планируют показать весь цикл спектаклей «Музыка жизни».

