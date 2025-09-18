Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермяки стали слушать музыку на работе в два раза чаще

Все больше пермяков предпочитают музыку во время работы — за год количество прослушиваний выросло почти в два раза, на 46%. Результатами исследования поделились в аналитики Цифровой экосистемы МТС.

Чаще всего музыку включали мужчины (64%). Среди возрастных групп лидируют миллениалы (25-41 год) — 52%, реже музыку слушают зумеры (14-24 года) — 5%. Пик прослушиваний пришелся на теплый сезон 2025 года: июнь, июль и май, реже к музыке обращались в марте, феврале и сентябре 2024 года.

Первое место в рейтинге самых популярных треков для повышения продуктивности стоит Apmah исполнителя Ertay Mamyrhan. Также в пятерку вошли: Visional от Rastafai, Cosmos и Rose артиста Faniz, Alsa в исполнении Polozhenie.

Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль RED FEST готовит к выпуску виниловую пластику: на ней будут собраны песни пермских музыкантов, которые за эти годы выступали на главной и электронной сценах.

Информационный обзор редакции.

