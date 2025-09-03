Названы имена музыкантов, которые выступят на фестивале EFest в этом году

В начале основной программы выступят резиденты культовых площадок Ranta & Miroshin и диджей, участник EFest 2022 и 2023 годов Robert L. В основной программе фестиваля EFest заявлены пять проектов:

ANUQRAM — проект Антона Агошкова и Максима Курофеева

BOREY — петербургский диджей и участник международных фестивалей

SUPACOOKS — дуэт из Еревана

TALI MUSS — саундпродюсер Анатолий Мусаев.

VOLEN SENTIR — дуэт, соединяющий этнику и танцевальную ритмику

«Под открытым небом вырастает сцена с панорамными LED экранами, где авторский VJ контент превращает пространство в живую архитектуру. Киловатты настроенного звука равномерно накрывают площадь: бас ощутимо перекатывается волнами, верх — чистый и детальный, так что комфортно и мощно в любой точке танцпола. Лазерные и световые инсталляции "рисуют " ночь слоями цвета и лучей, собирая музыку в цельный визуальный образ. Сеты выстроены как кинематограф: плавные переходы, точные акценты и никакой паузы — от первых сумерек до последнего бита», — поделились организаторы фестиваля электронной музыки и визуального искусства.

Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль RED FEST готовит к выпуску виниловую пластику, в которой будут собраны песни пермских музыкантов, выступавшие на главной и электронной сценах.

