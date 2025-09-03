Названы имена музыкантов, которые выступят на фестивале EFest в этом году

Опубликована программа фестиваля электронной музыки и визуального искусства EFest (18+). В этом году он пройдет 6 сентября на открытой площадке у ТРК «СпешиLove».
В начале основной программы выступят резиденты культовых площадок Ranta & Miroshin и диджей, участник EFest 2022 и 2023 годов Robert L. В основной программе фестиваля EFest заявлены пять проектов:
- ANUQRAM — проект Антона Агошкова и Максима Курофеева
- BOREY — петербургский диджей и участник международных фестивалей
- SUPACOOKS — дуэт из Еревана
- TALI MUSS — саундпродюсер Анатолий Мусаев.
- VOLEN SENTIR — дуэт, соединяющий этнику и танцевальную ритмику
«Под открытым небом вырастает сцена с панорамными LED экранами, где авторский VJ контент превращает пространство в живую архитектуру. Киловатты настроенного звука равномерно накрывают площадь: бас ощутимо перекатывается волнами, верх — чистый и детальный, так что комфортно и мощно в любой точке танцпола. Лазерные и световые инсталляции "рисуют " ночь слоями цвета и лучей, собирая музыку в цельный визуальный образ. Сеты выстроены как кинематограф: плавные переходы, точные акценты и никакой паузы — от первых сумерек до последнего бита», — поделились организаторы фестиваля электронной музыки и визуального искусства.
