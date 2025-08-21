Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

Пермь попала в тройку городов, где больше всего слушают русский поп

Самой востребованной музыкой у пермяков летом 2025 года стал русский поп. Его выбирают 38% жителей — об этом свидетельствуют результаты исследования офлайн-прослушиваний сервиса «МТС Музыка».

Freepik

Пермь даже попала в тройку городов, где отдают предпочтение русскому попу. Впереди только Новороссийск (43%) и Саратов (40%).

В числе востребованных жанров у жителей России этим летом также были русский рэп и рок, танцевальная и электронная музыка. Рэп предпочитают в основном в Архангельске (32%), рок — в Мурманске (13%), танцевальную музыку любят во Владивостоке (10%), а электронную — в Сочи (7%).

