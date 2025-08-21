Пермь попала в тройку городов, где больше всего слушают русский поп

Пермь даже попала в тройку городов, где отдают предпочтение русскому попу. Впереди только Новороссийск (43%) и Саратов (40%).

В числе востребованных жанров у жителей России этим летом также были русский рэп и рок, танцевальная и электронная музыка. Рэп предпочитают в основном в Архангельске (32%), рок — в Мурманске (13%), танцевальную музыку любят во Владивостоке (10%), а электронную — в Сочи (7%).

Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль RED FEST готовит к выпуску виниловую пластику.

Информационный обзор редакции.