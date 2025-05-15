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Главные герои — реки: создатели аудиоспектакля-променада объявили о запуске проекта

Создатели аудиоспектакля-променада «Речные истории» объявили об официальном запуске своего проекта, который запланирован на 16 мая. Главными героями стали реки Перми, в том числе Светлушка, Пермянка и Медведка, протекающие сейчас под городскими кварталами.

Аника Рик и Павел Юферов
Речные истории/ВКонтакте

Аника Рик и Павел Юферов

Речные истории/ВКонтакте

По словам руководителя «Речных историй» Аники Рик, полтора десятка водных объектов упоминается в повествовании, оно разделено на 14 эпизодов, каждый из них показывает образ местности в разные периоды истории: от древности до наших дней. В основе саундтрека — реальные звуки, которые были записаны в долинах местных рек композитором Павлом Юферовым. Некоторые эпизоды сопровождают видеоролики с архивными фото локаций «Речных история».

Маршрут аудиоспектакля-променада проходит от Перми II до Перми I. Путешествие длится чуть более полутора часов, но создатели говорят, что антракт можно объявить в любой момент.

Недавно мы рассказывали о том, что Егошиху планируют освободить из коллектора.

Информационный обзор редакции. 6+

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