Главные герои — реки: создатели аудиоспектакля-променада объявили о запуске проекта

По словам руководителя «Речных историй» Аники Рик, полтора десятка водных объектов упоминается в повествовании, оно разделено на 14 эпизодов, каждый из них показывает образ местности в разные периоды истории: от древности до наших дней. В основе саундтрека — реальные звуки, которые были записаны в долинах местных рек композитором Павлом Юферовым. Некоторые эпизоды сопровождают видеоролики с архивными фото локаций «Речных история».

Маршрут аудиоспектакля-променада проходит от Перми II до Перми I. Путешествие длится чуть более полутора часов, но создатели говорят, что антракт можно объявить в любой момент.

Недавно мы рассказывали о том, что Егошиху планируют освободить из коллектора.

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