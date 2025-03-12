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Егошиху впервые планируют освободить из коллектора

Реку Егошиха впервые намерены освободить от коллектора. Это планируют сделать в рамках проекта «Зеленое кольцо».

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Речь об участке от Трамвайного моста до завода Шпагина и Камы. Как рассказала экоактивистка Надежда Баглей, проект освобождения берегов Егошихи обсуждался в общественной палате не один раз, и сейчас по нему разрабатывают проектную документацию.

«Берега требуют укрепления, чтобы прогулочные дорожки и лавочки не сползли в воду. На экотропах Егошихи применялись винтовые сваи. А в данном месте для укрепления берега подойдут габионы и крупные камни», — поделилась Надежда Баглей.

Ранее в районе Трамвайного моста была стекольная фабрика, которую снесли, а также демонтировали гаражи. 

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