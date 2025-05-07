Аудиоспектакль-променад «Речные истории» ждет генеральный прогон

На днях закончился монтаж эпизодов, а также тест-драйв создателей проекта Аники Рик и Павла Юферовича. Официально презентовать «Речные истории» намерены позже. «Мне понравилось, как все звучит и какой эффект создает: сам город становится декорациями и визуальным сопровождением повествования», — поделилась Аника Рик.

Недавно мы рассказывали о том, что Егошиху впервые планируют освободить из коллектора.

Информационный обзор редакции.