Аудиоспектакль-променад «Речные истории» ждет генеральный прогон

В Перми 8 мая планируют провести генеральный прогон аудиоспектакля-променада «Речные истории» (6+). Его цель — дать голос рекам, которые когда-то были неотъемлемой частью жизни города, а теперь текут в коллекторах под жилыми кварталами.
На днях закончился монтаж эпизодов, а также тест-драйв создателей проекта Аники Рик и Павла Юферовича. Официально презентовать «Речные истории» намерены позже. «Мне понравилось, как все звучит и какой эффект создает: сам город становится декорациями и визуальным сопровождением повествования», — поделилась Аника Рик.
Недавно мы рассказывали о том, что Егошиху впервые планируют освободить из коллектора.
Информационный обзор редакции.
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