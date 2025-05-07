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Аудиоспектакль-променад «Речные истории» ждет генеральный прогон

В Перми 8 мая планируют провести генеральный прогон аудиоспектакля-променада «Речные истории» (6+). Его цель — дать голос рекам, которые когда-то были неотъемлемой частью жизни города, а теперь текут в коллекторах под жилыми кварталами.

Речные истории/ВКонтакте

На днях закончился монтаж эпизодов, а также тест-драйв создателей проекта Аники Рик и Павла Юферовича. Официально презентовать «Речные истории» намерены позже. «Мне понравилось, как все звучит и какой эффект создает: сам город становится декорациями и визуальным сопровождением повествования», — поделилась Аника Рик.

Недавно мы рассказывали о том, что Егошиху впервые планируют освободить из коллектора.

Информационный обзор редакции.

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