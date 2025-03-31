Летом планируют запустить аудиоспектакль-променад о малых реках города

Автор проекта, Аника Рик, говорят, что главная цель — дать голос реками, которые были неотъемлемой частью города, а теперь текут в коллекторах под кварталами. Музыкальное сопровождение спектакля создал композитор Павел Юферов, который использовал звуки, записанные в долинах пермских рек, включая подземные. Звуки рек, спрятанных в подземных коллекторах, помог создать диггер Андрей Фадеева, ставший одним из героев спектакля.

Спектакль-променад «Речные истории» планируют запустить в Перми в начале лета. Его создают при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Недавно мы рассказывали о том, что Егошиху впервые планируют освободить из коллектора.

Информационный обзор редакции.