Фестиваль EFEST в этом году пройдет под открытым небом

Как рассказал в Центре по реализации проектов в сфере культуры, в этом году EFEST пройдет на площади перед ТРК «СпешиLove». В последний раз в формате open-air фестиваль устраивали в 2022 году. Традиционно на EFEST планируется выступления топовых диджеев, световое шоу и фиджитал-эффекты, визуальные перформансы и семь часов музыки нон-стоп.

Напомним, в 2024 году фестиваль EFEST занял третье место Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

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