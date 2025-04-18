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Музыка

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Фестиваль EFEST в этом году пройдет под открытым небом

В 2025 году пермский фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST возвращается на открытую площадку. Он будет проходить 6 сентября.

Фабрика радости/Telegram

Как рассказал в Центре по реализации проектов в сфере культуры, в этом году EFEST пройдет на площади перед ТРК «СпешиLove». В последний раз в формате open-air фестиваль устраивали в 2022 году. Традиционно на EFEST планируется выступления топовых диджеев, световое шоу и фиджитал-эффекты, визуальные перформансы и семь часов музыки нон-стоп.

Напомним, в 2024 году фестиваль EFEST занял третье место Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Недавно мы рассказывали о том, что постановка «Похождения повесы» получила награду престижной оперной премии Casta Diva.

Информационный обзор редакции. 16+

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