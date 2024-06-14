Рок-фестиваль «Небеска» отменили

Фестиваль от организаторов «Небесной ярмарки» отменили. Речь о «Небеске» (16+), которая должна пройти 26-27 июля на аэродроме Мыльники в окрестностях Кунгура.

Причины отмены организаторы не называют, но поясняют, что возникли обстоятельства, на которые они не смогли повлиять.

Купленные билеты будут действительны для другого фестиваля PEENOE FEST (18+), который пройдет 3 августа на аэродроме Мыльники и будет посвящен электронной музыке. Также можно вернуть деньги за купленные билеты.

В июле в Перми пройдет фестиваль еды, музыки и дизайна – RED FEST. О его лайнапе мы рассказывали ранее.

Информационный обзор редакции.