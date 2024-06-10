Автор хита «Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветок» выступит на RED FEST

Известен лайн-ап музыкального фестиваля RED FEST, который пройдет в Перми 6 и 7 июля. Его площадкой, как и в прошлом году, станет Digital Port.

В 2024 году на RED FEST выступят музыканты в разных жанрах. Прозвучат пост-панк, ритмы латино, техно, хаус. Среди приглашенных музыкантов – автор популярного в соцсетях хита «Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветок», музыканты из солнечного Бишкека, авторы выстрелившего трека «Дура», а также известные пермские диджеи.

6 июля

Главная сцена

видеокассета твоих родителей (Саранск)

внимание брусника! (ЕКБ)

Манго Буст (Йошкар-Ола)

Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (Москва)

Passmurny

Второй Ка (Бишкек)

DJ Stonik1917 (СПБ)

Электронная сцена