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Музыка

Автор хита «Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветок» выступит на RED FEST

RED FEST/ВКонтакте

Известен лайн-ап музыкального фестиваля RED FEST, который пройдет в Перми 6 и 7 июля. Его площадкой, как и в прошлом году, станет Digital Port.

В 2024 году на RED FEST выступят музыканты в разных жанрах. Прозвучат пост-панк, ритмы латино, техно, хаус. Среди приглашенных музыкантов – автор популярного в соцсетях хита «Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветок», музыканты из солнечного Бишкека, авторы выстрелившего трека «Дура», а также известные пермские диджеи.

6 июля

Главная сцена

  • видеокассета твоих родителей (Саранск)
  • внимание брусника! (ЕКБ)
  • Манго Буст (Йошкар-Ола)
  • Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (Москва)
  • Passmurny
  • Второй Ка (Бишкек)
  •  DJ Stonik1917 (СПБ)

Электронная сцена

  • KLASSEN
  • BOLTIK
  • MUGRAH
  • DJ ГРАВЭ
  •  HOOPA (СПБ)
  • Turbosh (СПБ)
  • MAKS SOLO
RED FEST/ВКонтакте

7 июля

Главная сцена

  • Иван Степанов и Ансамбль дрессированных клонов (Пермь)
  • Где Фантом? (Уфа)
  • Деревянные киты (Москва)
  • Beautiful Boys (Саратов)
  • БАЗАР (Москва)
  • ЛАУД (Уфа)

Электронная сцена

  • VERESHCHAGINA
  • НАСТЯ ХОЛЯ
  • MAPLE SYRUP
  • ANDREHULEO
  • SETKA FM
  • DOTTYBOI 
  • DRAMA (CUTRIN B2B MCMXCII)

Также традиционно на фестивале RED FEST будет работать дизайн-маркет и фермерский рынок, для детей организуют зону с развлекательной программой, пройдут лекции и мастер-классы, можно будет поиграть в бадминтон, фрисби, пинг-понг. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Хохловке пройдет фестиваль, посвященный единению с природой. 

Информационный обзор редакции. 0+

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