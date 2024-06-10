Автор хита «Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветок» выступит на RED FEST

Известен лайн-ап музыкального фестиваля RED FEST, который пройдет в Перми 6 и 7 июля. Его площадкой, как и в прошлом году, станет Digital Port.
В 2024 году на RED FEST выступят музыканты в разных жанрах. Прозвучат пост-панк, ритмы латино, техно, хаус. Среди приглашенных музыкантов – автор популярного в соцсетях хита «Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветок», музыканты из солнечного Бишкека, авторы выстрелившего трека «Дура», а также известные пермские диджеи.
6 июля
Главная сцена
- видеокассета твоих родителей (Саранск)
- внимание брусника! (ЕКБ)
- Манго Буст (Йошкар-Ола)
- Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (Москва)
- Passmurny
- Второй Ка (Бишкек)
- DJ Stonik1917 (СПБ)
Электронная сцена
- KLASSEN
- BOLTIK
- MUGRAH
- DJ ГРАВЭ
- HOOPA (СПБ)
- Turbosh (СПБ)
- MAKS SOLO
7 июля
Главная сцена
- Иван Степанов и Ансамбль дрессированных клонов (Пермь)
- Где Фантом? (Уфа)
- Деревянные киты (Москва)
- Beautiful Boys (Саратов)
- БАЗАР (Москва)
- ЛАУД (Уфа)
Электронная сцена
- VERESHCHAGINA
- НАСТЯ ХОЛЯ
- MAPLE SYRUP
- ANDREHULEO
- SETKA FM
- DOTTYBOI
- DRAMA (CUTRIN B2B MCMXCII)
Также традиционно на фестивале RED FEST будет работать дизайн-маркет и фермерский рынок, для детей организуют зону с развлекательной программой, пройдут лекции и мастер-классы, можно будет поиграть в бадминтон, фрисби, пинг-понг.
Ранее мы рассказывали о том, что в Хохловке пройдет фестиваль, посвященный единению с природой.
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