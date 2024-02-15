Организаторы «Небесной ярмарки» проведут рок-фестиваль на аэродроме

Федерация воздухоплавания Пермского края, которая раньше организовывала «Небесную ярмарку», устроит летом рок-фестиваль.

Событие пройдет 26-27 июля на аэродроме Мыльники недалеко от Кунгура. Рок-фестиваль «Небеска» (16+) соберет на своей сцене группы из Пермского края и других регионов России: «Паприка», «Гудтаймс», «ViNo», «Бригадный подряд».

Несмотря на название, никакого отношения к полетам воздушных шаров фестиваль не имеет и возрождения «Небесной ярмарки» не будет. Этот бренд теперь принадлежит администрации Кунгурского района. Хотя организаторы «Небески» говорят, что у фестиваля будет уклон на авиационную тему: небо, полеты и свободные люди.

Информационный обзор редакции. 16+