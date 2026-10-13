От известного телеведущего до сотрудника «Росатома»: назван состав жюри нового фестиваля «Прометей»

Конкурсные работы на фестивале «Прометей» будут оценивать эксперты с разным профессиональным опытом. Организаторы объяснили, что это позволит посмотреть на индустриальное кино сразу с нескольких сторон: как на кинематограф, инструмент коммуникации и способ говорить о людях и современной промышленности. В состав международного жюри «Прометей» — 2026:

Александр Гордон, российский теле- и радиоведущий, киноактер и режиссер;

Татьяна Журавлева, генеральный директор Фонда Мельниченко, директор по кадровой и социальной политике «АИМ Менеджмент»;

Константин Рудер, заместитель директора департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»;

Павел Таран, руководитель по информационно-аналитической работе «Объединенной металлургической компании»;

Ангелина Ашман, российский режиссер, сценарист и продюсер;

Абдурауф Жураев, продюсер, режиссер, основатель кинокомпании Miraman Film Entertainment (Узбекистан);

Хао Нин, продюсер и дистрибьютор (Китай).

Кроме конкурсной, фестиваль будет включать открытую деловую и образовательную программы. На «Прометее» Федор, Иван и Виктор Добронравовы представят фильм «От печали до радости» (16+). Телеведущий, спортивный журналист и автор популярных интернет-проектов Карен Адамян станет участником открытой встречи с гостями фестиваля: будут говорить о современных медиа и использовании искусственного интеллекта. Телеведущий Александр Гордон проведет специальный разбор фильмов вместе с их создателями о работе историями о промышленности и корпоративном кино как самостоятельном кинематографическом высказывании.

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Информационный обзор редакции. 16+