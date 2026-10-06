Стала известна конкурсная программа нового фестиваля «Прометей»: в ней 11 фильмов о технологиях, заводах и рабочих людях

По словам Марии Готлиб, при формировании конкурсной программы важно было показать, как производство может стать кинематографической историей, как человек создает, меняет и осмысляет материальный мир. «В конкурсной программе мы пытаемся понять и показать, что сейчас происходит с “корпоративным кино”, насколько оно разное: это уже не только традиционные красивые кадры с закадровым голосом, предназначенные только сотрудникам предприятий, но и настоящее художественное кино, способное заинтересовать широкий круг зрителей», — объяснила программный директор фестиваля. Внеконкурсная программа фестиваля «Прометей» объединяет киноработы разных лет: современное кино будет соседствовать с советской классикой и зарубежной документалистикой.

Напомним, фестиваль «Прометей» пройдет в Перми впервые. Событие призвано осмыслить с помощью кинематографа развитие науки, технологий и промышленности. Оно будет включать также деловую программу, которая состоит из мастер-классов и воркшопов, нетворкинга и питчинга проектов.

Информационный обзор редакции.