Стала известна конкурсная программа нового фестиваля «Прометей»: в ней 11 фильмов о технологиях, заводах и рабочих людях

Объявлена программа фестиваля индустриального кино «Прометей», который будет проходить с 15 по 18 октября. В нее вошли больше 30 фильмов о заводах, технологиях, профессиях, больших стройках и людях, которые создают промышленность.
Кадр из фильма «Станок и космос: история мастера Балуева»
Программную дирекцию «Прометея» возглавили продюсеры Андрей Апостолов («Горький фест» и «Окно в Европу») и Мария Готлиб («Неизвестная Россия»). В конкурсную программу отобрали 11 фильмов российских и зарубежных режиссеров, созданных в 2024–2026 годах. В списке картины, показывающие работу предприятий и отдельных производств, развитие технологий, профессии и рабочие династии:
- «Когалым. Особенная природа» (6+)
- «Завод 626» (12+)
- «Нэфистория» (12+)
- «Идем на завод» (6+)
- «Тяжелое машиностроение» (12+)
- «Станок и космос: история мастера Балуева» (6+)
- «35 лет не отступать от мечты» (6+)
- «Толковые» (12+)
- «Нитки компании "Дикль"» (12+) из Турции
- «Мастера стали» (12+) из Турции
- Dataprom (12+) из Бразилии
Кадр из фильма «Нэфистория»
По словам Марии Готлиб, при формировании конкурсной программы важно было показать, как производство может стать кинематографической историей, как человек создает, меняет и осмысляет материальный мир. «В конкурсной программе мы пытаемся понять и показать, что сейчас происходит с “корпоративным кино”, насколько оно разное: это уже не только традиционные красивые кадры с закадровым голосом, предназначенные только сотрудникам предприятий, но и настоящее художественное кино, способное заинтересовать широкий круг зрителей», — объяснила программный директор фестиваля. Внеконкурсная программа фестиваля «Прометей» объединяет киноработы разных лет: современное кино будет соседствовать с советской классикой и зарубежной документалистикой.
Напомним, фестиваль «Прометей» пройдет в Перми впервые. Событие призвано осмыслить с помощью кинематографа развитие науки, технологий и промышленности. Оно будет включать также деловую программу, которая состоит из мастер-классов и воркшопов, нетворкинга и питчинга проектов.
Информационный обзор редакции.
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