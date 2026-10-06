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Кино и сериалы

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Стала известна конкурсная программа нового фестиваля «Прометей»: в ней 11 фильмов о технологиях, заводах и рабочих людях

Объявлена программа фестиваля индустриального кино «Прометей», который будет проходить с 15 по 18 октября. В нее вошли больше 30 фильмов о заводах, технологиях, профессиях, больших стройках и людях, которые создают промышленность.

Кадр из фильма «Станок и космос: история мастера Балуева»
Кадр из фильма «Станок и космос: история мастера Балуева»

Кадр из фильма «Станок и космос: история мастера Балуева»

Программную дирекцию «Прометея» возглавили продюсеры Андрей Апостолов («Горький фест» и «Окно в Европу») и Мария Готлиб («Неизвестная Россия»). В конкурсную программу отобрали 11 фильмов российских и зарубежных режиссеров, созданных в 2024–2026 годах. В списке картины, показывающие работу предприятий и отдельных производств, развитие технологий, профессии и рабочие династии:

  • «Когалым. Особенная природа» (6+)
  • «Завод 626» (12+)
  • «Нэфистория» (12+)
  • «Идем на завод» (6+)
  • «Тяжелое машиностроение» (12+)
  • «Станок и космос: история мастера Балуева» (6+)
  • «35 лет не отступать от мечты» (6+)
  • «Толковые» (12+)
  • «Нитки компании "Дикль"» (12+) из Турции
  • «Мастера стали» (12+) из Турции
  •  Dataprom (12+) из Бразилии
Кадр из фильма «Нэфистория»
Кадр из фильма «Нэфистория»

Кадр из фильма «Нэфистория»

По словам Марии Готлиб, при формировании конкурсной программы важно было показать, как производство может стать кинематографической историей, как человек создает, меняет и осмысляет материальный мир. «В конкурсной программе мы пытаемся понять и показать, что сейчас происходит с “корпоративным кино”, насколько оно разное: это уже не только традиционные красивые кадры с закадровым голосом, предназначенные только сотрудникам предприятий, но и настоящее художественное кино, способное заинтересовать широкий круг зрителей», — объяснила программный директор фестиваля. Внеконкурсная программа фестиваля «Прометей» объединяет киноработы разных лет: современное кино будет соседствовать с советской классикой и зарубежной документалистикой.

Напомним, фестиваль «Прометей» пройдет в Перми впервые. Событие призвано осмыслить с помощью кинематографа развитие науки, технологий и промышленности. Оно будет включать также деловую программу, которая состоит из мастер-классов и воркшопов, нетворкинга и питчинга проектов.

Информационный обзор редакции.

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