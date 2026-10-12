«Любови больше нет», премьера от Ивана Добронравова и Мила Ершова: объявлены фильмы-победители фестиваля «ЛАМПА»

В Перми 11 октября завершился XIII Международный фестиваль короткометражных фильмов, клипов, роликов и рекламы «ЛАМПА». В этом году награды получили 39 фильмов в семи номинациях. Всего в рамках фестиваля представили 69 картин из 11 стран мира. Гран-при «ЛАМПЫ» в 2026 году достался анимационному фильму «Сын» (16+) режиссера Жанны Бекмамбетовой.