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Кино и сериалы

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«Любови больше нет», премьера от Ивана Добронравова и Мила Ершова: объявлены фильмы-победители фестиваля «ЛАМПА»

В Перми 11 октября завершился XIII Международный фестиваль короткометражных фильмов, клипов, роликов и рекламы «ЛАМПА». В этом году награды получили 39 фильмов в семи номинациях. Всего в рамках фестиваля представили 69 картин из 11 стран мира. Гран-при «ЛАМПЫ» в 2026 году достался анимационному фильму «Сын» (16+) режиссера Жанны Бекмамбетовой.

Предоставлено пресс-службой фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»
Предоставлено пресс-службой фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»

Номинация «Вдохновляющее кино полного метра»:

  • Игровой фильм — «Здесь был Юра» (18+) Сергея Малкина;
  • Документальный фильм — «Прощать» (12+) Елены Кузовлевой;
  • Приз «За лучший актерский ансамбль» — актеры «Красавицы» (12+) Стася Милославская, Иван Добронравов, Полина Айнутдинова и Елисей Чучилин;
  • Приз «За главную женскую роль» — Мила Ершова за Алису в «Сводишь с ума» (16+) режиссера Дарьи Лебедевой;
  • Приз «За женскую роль второго плана» — Мариэтта Цигаль-Полищук за Анну в фильме «День рождения Сидни Люмета» (18+) Рауля Гейдарова.

Номинация «Документальный короткометражный фильм»:

  • Приз «За позиционирование темы наставничества» — «У меня есть команда» (12+) Кристины Лебедевой;
  • Приз «За тему безграничной любви» — «Между 7 и 15» (6+) Полины Лебедевой;
  • Приз «За сохранение семейных ценностей» — «Женская доля» (12+) Лилии Дмитрик;
  • Приз «За историю настоящего героя» — «Взбивая масло» (12+) Елены Полиной;
  • Специальная номинация «Дорога к дому» — «Песня иммигрантов» (12+) Клевертона Борхеса и Педро Гиндани (Бразилия).
Предоставлено пресс-службой фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»
Предоставлено пресс-службой фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»
Предоставлено пресс-службой фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»

Номинация «Игровой короткометражный фильм»:

  • Лучший игровой короткометражный фильм — «Любови больше нет» (16+) режиссера Аполлинарии Лиманской;
  • Приз «За ламповую эстетику» — «Книжные романтики» (18+) режиссера Николая Чернобаева;
  • Лучший актерский дуэт — премьера «Режим полной эмпатии» (18+) Ивана Добронравова;
  • Приз «За авторский взгляд на актуальную тему» — «Правдивый разговор» (12+) Хадиджи Си (Франция);
  • Лучшая операторская работа — «Остатки» (16+) Хосейна Пуркхалили (Иран);
  • Приз «За общую мечту о мире» — «Астрономы» (12+) Дмитрия Пасичнюка;
  • Лучшая иностранная работа — «Бесконечная дорога» (12+) Мехди Мараши (Иран);
  • Приз «За внимание к теме отцов в жизни детей» — «Отец» (12+) Евгении Шевченко;
  • Приз «За внимание к внутреннему миру подростков» — «Шоутайм» (12+) Лам Цань-Чжао (Китай).

Номинация «Жизнеутверждающий сериал»:

  • Лучший игровой сериал — «Встать на ноги» (18+) Павла Тимофеева;
  • Лучшая мужская роль — Платон Саввин за Гошу из «Пингвинов моей мамы, 2 сезон» (18+) Надежды Степановой;
  • Лучшая операторская работа — «Первая ракетка» (16+) Евгения Корчагина;
  • Лучшая женская роль второго плана — Ольга Смирнова за Лену в «Первой ракетке»;
  • Лучший документальный сериал — «В Хогвартс я не попал» (18+) Евгении Лёушкиной.
Предоставлено пресс-службой фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»
Предоставлено пресс-службой фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»
Предоставлено пресс-службой фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»

Номинация «Анимационный короткометражный фильм»:

  • Приз «За преемственность в способности восхищать» — «Акробат» (12+) Руслана Баратова;
  • Приз «За историю о единстве, которое сильнее различий» — «Маяк» (12+) Глафиры Вахрушевой;
  • Приз «За напоминание, что счастье — это найти тех, кто видит мир твоими глазам» «Хьюго» (12+) — Чико Кардосо и Карлы Хензе (Бразилия);
  • Приз «За воплощение образа истинной дружбы» — «Жил-был тигр» (12+) Марины Верик и Дмитрия Мосягина.

Номинация «Супер короткий метр»:

  • Лучший фильм — «Бутон» (12+) Хамеда Бахрами (Иран) и «Олимпиец» (12+) Эмили Джошуа (Англия);
  • Приз «За веру в лучшее» — «Безмолвная жертва» (16+) Сунила Кумара Багевади (Индия);
  • Приз «За душевную инклюзию» — «Гран-бебе» (12+) Марии Семиной

Специальная номинация «Особый фокус»:

  • Лучшая работа — «Капитан номер 10» (12+) Масуда Мансури (Иран);
  • Приз «За ценность эмпатии» — «Модель устарела. Ошибка 426» (12+) Михаила Овсянникова;
  • Приз «За сохранение культурного кода» — «Дело о русском языке» (12+) творческого коллектива «Резонанс»;
  • Специальная награда — сериал «Быть собой» (12+) Марии Худаниной.

Информационный обзор редакции.

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