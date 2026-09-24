В Перми и крае устроят цикл показов документального фильма об исследователе и историке Василии Берхе

За время работы он объединил документальное кино, научно-просветительскую программу, переиздание исторической книги, фотоконкурс и выставку.

Документальный фильм о Василии Берхе снова представят зрителям в Перми и Пермском крае: показы пройдут в образовательных, культурных и общественных институциях. К ним присоединятся создатели картины, которые расскажут о том, как создавался фильм, почему история Василия Берха стала основой большого просветительского проекта и что удалось сделать за время его реализации.

Информационный обзор редакции. 12+