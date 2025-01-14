«Новый курс» снимет фильм, посвященный историографу русского флота

Картина будет называться «Искатель древностей». Как сообщили в «Новом курсе», режиссером фильма станет уроженец Пермского края Кирилл Седухин. Он соединит документальные съемки, историческую реконструкцию и анимацию, чтобы показать наследие Василия Берха и его вклад в науку.

Проект «Архипелаг Берха» стал одним из победителей Президентского фонда культурных инициатив в 2025 году. Всего в нем было более 9 тыс. заявок из 89 регионов России.

Недавно мы рассказывали о том, что для съемок фильма про Ивана Семенова ищут дублера-подростка.

Информационный обзор редакции.