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«Новый курс» снимет фильм, посвященный историографу русского флота

Пермская киностудия «Новый курс» будет снимать документальный фильм, посвященный жизни и исследованиям историографа русского флота Василия Берха. Его открытия на Урале пролили свет на роль региона в становлении российского государства.

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Картина будет называться «Искатель древностей». Как сообщили в «Новом курсе», режиссером фильма станет уроженец Пермского края Кирилл Седухин. Он соединит документальные съемки, историческую реконструкцию и анимацию, чтобы показать наследие Василия Берха и его вклад в науку.

Проект «Архипелаг Берха» стал одним из победителей Президентского фонда культурных инициатив в 2025 году. Всего в нем было более 9 тыс. заявок из 89 регионов России.

Недавно мы рассказывали о том, что для съемок фильма про Ивана Семенова ищут дублера-подростка.

Информационный обзор редакции.

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