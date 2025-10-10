В Перми презентуют переиздание книги, созданной больше 200 лет назад

Презентацию проведут 14 октября в Пермской краевой библиотеке им. Горького. Представленная книга — редкость даже для специалистов: раньше книгу можно было увидеть только в архивах и музейных фондах.

Над подготовкой репринтного издания работали сотрудники библиотеки им. Горького, Соликамского краеведческого музея и ПГНИУ. Книгу представят историк Светлана Пигалева, кандидат исторических наук Григорий Головчанский и руководитель проекта «Архипелаг Берха» Владимир Соколов.

Переиздание книги — совместный просветительный проект киностудии «Новый курс», ПГНИУ, Пермского отделения РГО, который объединяет документальное кино, научные лекции и издательскую работу.

Недавно мы рассказывали о том, что книгу об уличном художнике Александре Жуневе собираются выпустить в 2026 году.

Информационный обзор редакции. 12+