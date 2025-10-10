Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Перми презентуют переиздание книги, созданной больше 200 лет назад

В Перми собираются представить репринтное издание книги Василия Берха «Путешествия в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей». Ее издали более 200 лет назад — 1821 году.

Пресс-служба киностудии «Новый курс»

Презентацию проведут 14 октября в Пермской краевой библиотеке им. Горького. Представленная книга — редкость даже для специалистов: раньше книгу можно было увидеть только в архивах и музейных фондах.

Над подготовкой репринтного издания работали сотрудники библиотеки им. Горького, Соликамского краеведческого музея и ПГНИУ.  Книгу представят историк Светлана Пигалева, кандидат исторических наук Григорий Головчанский и руководитель проекта «Архипелаг Берха» Владимир Соколов.

Переиздание книги — совместный просветительный проект киностудии «Новый курс», ПГНИУ, Пермского отделения РГО, который объединяет документальное кино, научные лекции и издательскую работу.

