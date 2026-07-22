В Пермском крае начали снимать третий фильм франшизы «Баба-Яга»

Киногородок обустроили на поляне около конноспортивного комплекса. Жители деревни не остаются в стороне и принимают участие в массовке.

Новая комедия станет сиквелом фильмов «Баба-Яга спасает мир» (6+) и «Баба-Яга спасает Новый год» (6+), которые снимали в 2023 и 2024 году. Роль Бабы Яги, как и в предыдущих частях, исполнит актриса Людмила Артемьева.

Сценаристы Галина Шейкина и Вячеслав Мокин отправили Ягу в деревню: отдыхать и поздравлять с днем рождения дочь Ивана Царевича и Марьи Искусницы. Во время праздника Силы Зла готовят для обеих героинь опасную ловушку.

Это будут еще одни съемки для региона в летнем сезоне — в Перми начали снимать детективный сериал «По следу огня» (18+).

Информационный обзор редакции. 6+