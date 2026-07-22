В Пермском крае начали снимать третий фильм франшизы «Баба-Яга»

Пермская кинокомиссия рассказала о старте создания фэнтези-комедии «Баба Яга на каникулах». Как передают наши коллеги из «Нового компаньона», съемки будут проходить в Добрянском районе — в селе Шемети до 30 июля.
Киногородок обустроили на поляне около конноспортивного комплекса. Жители деревни не остаются в стороне и принимают участие в массовке.
Новая комедия станет сиквелом фильмов «Баба-Яга спасает мир» (6+) и «Баба-Яга спасает Новый год» (6+), которые снимали в 2023 и 2024 году. Роль Бабы Яги, как и в предыдущих частях, исполнит актриса Людмила Артемьева.
Сценаристы Галина Шейкина и Вячеслав Мокин отправили Ягу в деревню: отдыхать и поздравлять с днем рождения дочь Ивана Царевича и Марьи Искусницы. Во время праздника Силы Зла готовят для обеих героинь опасную ловушку.
Это будут еще одни съемки для региона в летнем сезоне — в Перми начали снимать детективный сериал «По следу огня» (18+).
Информационный обзор редакции. 6+
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