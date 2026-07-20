Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В Перми начали снимать новый детективный сериал

В столице региона стартовали съемки нового детектива «По следу огня» (18+). Продюсерский центр «ПРИОР Продакшн» поделился кадрами съемочной группы, работающей на пермской набережной.

Продюсерский центр «ПРИОР Продакшн»
Продюсерский центр «ПРИОР Продакшн»
Продюсерский центр «ПРИОР Продакшн»

Главной героиней станет пожарный инспектор Полина Панфилова (Марина Петренко). Ей предстоит расследовать дело о сгоревшем баре, в котором погибли четыре человека и чудом выжил ее муж. В расследовании ей поможет подсознание: девушка страдает от нарколепсии, засыпая во время стресса. Непредвиденные сны смогут восстановить события той страшной ночи — деталь за деталью, кадр за кадром — и принести неопровержимые доказательства следователю СК (Кирилл Кяро).

В фильме также снимались Константин Юшкевич, Анастасия Рысева, Кирилл Ковбас, Юлия Проскурякова, Александр Шаманов и другие.

Ранее мы делились успехами двух пермяков, которые стали частью криминальной комедии «Нам кранты».

Информационный обзор редакции. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: