В Перми начали снимать новый детективный сериал

В столице региона стартовали съемки нового детектива «По следу огня» (18+). Продюсерский центр «ПРИОР Продакшн» поделился кадрами съемочной группы, работающей на пермской набережной.
Главной героиней станет пожарный инспектор Полина Панфилова (Марина Петренко). Ей предстоит расследовать дело о сгоревшем баре, в котором погибли четыре человека и чудом выжил ее муж. В расследовании ей поможет подсознание: девушка страдает от нарколепсии, засыпая во время стресса. Непредвиденные сны смогут восстановить события той страшной ночи — деталь за деталью, кадр за кадром — и принести неопровержимые доказательства следователю СК (Кирилл Кяро).
В фильме также снимались Константин Юшкевич, Анастасия Рысева, Кирилл Ковбас, Юлия Проскурякова, Александр Шаманов и другие.
Ранее мы делились успехами двух пермяков, которые стали частью криминальной комедии «Нам кранты».
Информационный обзор редакции.
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