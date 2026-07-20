В Перми начали снимать новый детективный сериал

Главной героиней станет пожарный инспектор Полина Панфилова (Марина Петренко). Ей предстоит расследовать дело о сгоревшем баре, в котором погибли четыре человека и чудом выжил ее муж. В расследовании ей поможет подсознание: девушка страдает от нарколепсии, засыпая во время стресса. Непредвиденные сны смогут восстановить события той страшной ночи — деталь за деталью, кадр за кадром — и принести неопровержимые доказательства следователю СК (Кирилл Кяро).

В фильме также снимались Константин Юшкевич, Анастасия Рысева, Кирилл Ковбас, Юлия Проскурякова, Александр Шаманов и другие.

Ранее мы делились успехами двух пермяков, которые стали частью криминальной комедии «Нам кранты».

Информационный обзор редакции.