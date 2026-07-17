Частью криминальной комедии «Нам кранты» стали два пермяка

В центре истории — три друга детства Буслай (Макар Хлебников), Сержант (Антон Шокалюк) и Мансур (Шарифбек Закиров), мечтающие о легких деньгах. Обдумывая варианты заработка, парни решаются сдать на металлолом старый кран заброшенной стройки. Попытка оборачивается для молодых людей проблемами: башня рушится на автомобиль местного авторитета, чью роль исполнил пермяк Андрей Прытков.

Ранее он уже участвовал в работах «Географ глобус пропил», «Реальные пацаны», «Кризис нежного возраста», «Кресло» и «Попадос». В проекте также снялись Тимофей Трибунцев, Тося Чакина, Елизавета Ищенко, Елизавета Кононова и другие актеры.

Как рассказал режиссер Александр Собичевский, выпускник Московской школы кино, выбор пермских локаций для съемок был не случаен: он хотел рассказать историю в близких и знакомых с детства местах.

Сценарий к сериалу писал Илья Шошин, участвовавший в разработке сериала «Дорогой родственник», за производство отвечала студия LOOKFILM совместно с онлайн-кинотеатром «КИОН», входящим в группу компаний МТС.

Ранее мы сообщали, что власти Добрянки опубликовали на своих ресурсах официальный трейлер картины.

Информационный обзор редакции.