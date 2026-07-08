Снято в Добрянке: в сеть выложили трейлер сериала «Нам кранты»

Ее героями стали три друга детства Буслай (Макар Хлебников), Сержант (Антон Шокалюк) и Мансур (Шарифбек Закиров), мечтающие о легких деньгах. Идея пришла сама — сдать на металлолом старый кран заброшенной стройки. Попытка оборачивается для молодой троицы крупными проблемами: башня рушится на автомобиль местного авторитета.

В актерский каст также вошли: известные российские актеры Тимофей Трибунцев и Юлия Мельникова, соведущий проекта «Натальная карта» Дмитрий Журавлёв и уроженец Перми Андрей Прытков.

Ранее мы рассказали о тв-предпочтениях жителей Пермского края в день любви, семьи и верности.

Информационный обзор редакции.