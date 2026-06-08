На основной конкурс фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» пришло больше 1050 заявок из 60 стран

На основной конкурс «ЛАМПЫ» пришло больше 1050 заявок, из них 611 — абсолютные премьеры. География фестиваля охватила больше 60 стран: от Северной и Южной Америки до Африки и Австралии. Лидерами по количеству заявок стали Россия, Иран, США, Индия, Испания, Великобритания, Бразилия, Италия, Мексика и Канада, а новыми странами-участницами — Китай и Япония.

Самое большое число заявок — 591 — пришло в номинации «игровой короткометражный фильм». В 2026 году на фестивале будет представлены работы и в других категориях: документальный и анимационный короткометражный фильм, вдохновляющий фильм полного метра, особый фокус, социальный музыкальный видеоклип, социальный видеоролик, «дорога к дому» (специальная номинация совместная с Агентством ООН по делам беженцев в России), вертикальное кино, социальная реклама и жизнеутверждающий сериал.

Также планируется дополнительный отбор вертикального кино среди более юных пользователей социальных сетей и блогеров — конкурс VK клипов «ЛАМПА вдохновляет». Он проходит третий год подряд. Всех полуфиналистов пригласят на фестиваль в Пермь, а автору лучшего клипа предложат создать полноценный сценарий фильма при поддержке продюсерского центра LAMPA. Наставником победителя станет популярный блогер с многомиллионной аудиторией, его имя организаторы пока держат в секрете. Конкурс вертикального кино продолжится до 20 июня.

XIII Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» в этом году пройдет в Перми с 9 по 11 октября.

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