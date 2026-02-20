Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» начинает прием конкурсных работ: в этом году появятся две новые специальные номинации

С 20 февраля начинается прием конкурсных работ фестиваля импакт-кино «ЛАМПА». В 2026 году событие пройдет в Перми в тринадцатый раз и объединит профессиональных режиссеров и дебютантов социально ориентированного кино.

Пресс-служба фестиваля «ЛАМПА»

Конкурсный отбор фестиваля «ЛАМПА» пройдет в нескольких традиционных и специальных номинациях:

  • «Документальный короткометражный фильм»
  • «Игровой короткометражный фильм»
  • «Анимационный короткометражный фильм»
  • «Социальный видеоролик»
  • «Социальный музыкальный видеоклип»
  • «Социальная реклама»
  • «Особый фокус»
  • «Дорога к дому»
  • «Импакт-сериал»
  • «Импакт-кино полного метра»
  • «Гран-при фестиваля «ЛАМПА»

Список специальных номинаций фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» в 2026 году дополнят:

  • «О самом главном», в которой смогут участвовать супер-короткие игровые фильмы, не только раскрывающие актуальные социальные проблемы, но и демонстрирующие пути и способы их решения.
  • «Вертикальное импакт-кино» для социально-ориентированных конкурсных работ, соответствующих формату игрового кино.

Прием конкурсных работ продлится до июня, а в июле будет объявлен шорт-лист фестиваля. «ЛАМПА» в 2026 году в Перми пройдет с 9 по 11 октября.

