Фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» начинает прием конкурсных работ: в этом году появятся две новые специальные номинации

С 20 февраля начинается прием конкурсных работ фестиваля импакт-кино «ЛАМПА». В 2026 году событие пройдет в Перми в тринадцатый раз и объединит профессиональных режиссеров и дебютантов социально ориентированного кино.
Конкурсный отбор фестиваля «ЛАМПА» пройдет в нескольких традиционных и специальных номинациях:
- «Документальный короткометражный фильм»
- «Игровой короткометражный фильм»
- «Анимационный короткометражный фильм»
- «Социальный видеоролик»
- «Социальный музыкальный видеоклип»
- «Социальная реклама»
- «Особый фокус»
- «Дорога к дому»
- «Импакт-сериал»
- «Импакт-кино полного метра»
- «Гран-при фестиваля «ЛАМПА»
Список специальных номинаций фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» в 2026 году дополнят:
- «О самом главном», в которой смогут участвовать супер-короткие игровые фильмы, не только раскрывающие актуальные социальные проблемы, но и демонстрирующие пути и способы их решения.
- «Вертикальное импакт-кино» для социально-ориентированных конкурсных работ, соответствующих формату игрового кино.
Прием конкурсных работ продлится до июня, а в июле будет объявлен шорт-лист фестиваля. «ЛАМПА» в 2026 году в Перми пройдет с 9 по 11 октября.
