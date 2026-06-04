В Перми презентовали современный фильм про медвежонка Умку, который покажут в декабре

По сюжету в новогоднюю ночь мальчик Тайкэ (Ярослав Матвеев) и медвежонок Умка (озвучивает Лариса Брохман) загадывают одно и то же желание — найти настоящего друга. Наутро оно сбывается, но их тайна оказывается в опасности: браконьер Седой (Дмитрий Куличков) и его подельники похищают маму Умки, чтобы продать ее в частный зоопарк. Тайкэ вместе с мамой Айной (Марина Кравец), папой (Павел Прилучный) и мудрым дедушкой-шаманом (Герасим Васильев) отправляется в долгое путешествие, чтобы спасти медведицу. Режиссером-постановщиком нового фильма выступил Максим Пешков, снявший сериал «Жуки».

Современную сказку о дружбе мальчика и медвежонка презентовал продюсер ТНТ Семен Щербович-Вечер. Производством фильма телеканал занимается вместе с киностудией «Союзмультфильм», кинокомпанией 1-2-3 Production, кинокомпанией «Централ Партнершип» и студией CGF. По словам Семена Щербовича-Вечера, одним из вызовов при создании «Умки» стала работа по созданию компьютерной графики. «Разработка анимационных персонажей Умки и мамы медведицы начались за полгода до начала съемок и продолжается до сих пор. Идет работа над анимацией, созданием окружающего мира, доработка съемочного материала. В фильме более 1000 шотов с графикой», — отметил продюсер ТНТ.

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