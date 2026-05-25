9-летняя скалолазка из Перми вышла в финал шоу «Суперниндзя. Дети»

На отборочной трассе Алёна Касаткина собрала два светящихся кольца, а в полуфинале в парном забеге соревновалась с финалистом прошлого сезона Михаилом Барниковым. Скалолазка пришла к финишу на несколько секунд позже, но показала лучшее время среди проигравших и получила дополнительную путевку в финал. «Алёне повезло с таким сильным соперником, как Миша. Она упорно гналась за ним и держала высочайший темп, — рассказала мама спортсменки Марья. — В Перми нет ниндзя-залов, поэтому дочке негде было попробовать и отработать сложные движения, так что многое в шоу для неё в новинку. Но помогали поддержка и советы Льва Баряха — пермского скалолаза и участника "Суперниндзя. Дети". Он все время был с нами на связи во время съемок».

В пресс-службе телеканала СТС рассказали, что в финале участников «Суперниндзя» ждет новая сложнейшая трасса, а в суперфинале — двойной забег лучших из лучших. Победители разделят призовой фонд 6 миллионов рублей в трех возрастных категориях (9—10 лет, 11—12 лет, 13—14 лет).

