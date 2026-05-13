Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В новом здании галереи представят премьеру — документальный фильм о ее переезде

Готовится к премьере документальный фильм «Переезд», он с 2022 года отслеживает процесс переезда Пермской галереи в новое здание на улице Советской.

Пермский Союз кинематографистов
Пермский Союз кинематографистов
Пермский Союз кинематографистов
Пермский Союз кинематографистов

Съемки фиксировали не только изменения музейного пространства, но и людей, проживающих этот процесс. Автором сценария фильма «Переезд» выступил Борис Караджев, режиссеры — Ольга Аверкиева и Анастасия Кузякова.

Показ зрительской премьеры документального фильма «Переезд» собираются устроить в новом здании галереи 22 мая. «Новое здание галереи — идеальная площадка для премьеры. Мы надеемся, что, посмотрев этот фильм там, зритель почувствует себя его частью и продолжением. Это особое ощущение, которое можно испытать только во время просмотра в зале галереи», — отметила режиссер Ольга Аверкиева.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: