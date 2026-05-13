В новом здании галереи представят премьеру — документальный фильм о ее переезде

Съемки фиксировали не только изменения музейного пространства, но и людей, проживающих этот процесс. Автором сценария фильма «Переезд» выступил Борис Караджев, режиссеры — Ольга Аверкиева и Анастасия Кузякова.

Показ зрительской премьеры документального фильма «Переезд» собираются устроить в новом здании галереи 22 мая. «Новое здание галереи — идеальная площадка для премьеры. Мы надеемся, что, посмотрев этот фильм там, зритель почувствует себя его частью и продолжением. Это особое ощущение, которое можно испытать только во время просмотра в зале галереи», — отметила режиссер Ольга Аверкиева.

