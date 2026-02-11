К программной дирекции фестиваля «Медвежонок» присоединится продюсер Георгий Шабанов, известный по проекту «Манюня»

Программная дирекция фестиваля «Медвежонок» будет дополнена программным продюсером. Им станет коммерческий директор холдинга START Георгий Шабанов, известный по работе над проектом «Манюня», он же продюсировал сериалы «Лихие», «Дети перемен», кинокомедии «Знакомство родителей», «Беги». «Сам я большой поклонник детского и семейного кино, всегда стремлюсь смотреть такие картины и поддерживать это направление. Детское кино — очень важный контент для нашей страны, это кино воспитывает молодое поколение. Так что я рад присоединиться к команде и здорово, что фестиваль проходит именно в Перми — очень люблю этот город», — отметил программный продюсер Георгий Шабанов.

Программный директор «Медвежонка» останется прежним — это кинокритик Егор Москвитин. Дирекция фестиваля сейчас разрабатывает набор конкурсных программ и номинаций. Программу планируют усилить, добавив в нее больше премьерных показов полнометражных детских фильмов, сериалов и анимационных фильмов. Конкурсную программу фестиваля «Медвежонок», как и прежде, будут представители профессионального жюри и дети.

Информационный обзор редакции. 0+