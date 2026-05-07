«Каждый день совершали свой подвиг»: в День Победы покажут фильм о пермяках, которые сражались в глубоком тылу

В Пермской синематеке 9 мая собираются устроить показ нового документального фильма «Глубокий тыл». Его премьера прошла в конце 2025 года.

«Глубокий тыл» посвящен малоизвестным страницам из истории Пермского края во время Великой Отечественной войны: он рассказывает о женщинах, подростках, стариках, которые работали, пока другие сражались. В Пермской синематеке отметили, что это попытка восстановить справедливость, вернуть голос людям, которые жили в тяжелейших условиях и каждый день совершали свой подвиг.

В основу фильма легли живые воспоминания рабочих, медиков, журналистов, их рассказы переплетаются с комментариями историков, архивными документами и кадрами военной хроники. Режиссером фильма выступил лауреат национальной премии «Золотой орел», Президент МКФ «Флаэртиана», художественный руководитель Пермской синематеки, Заслуженный работник культуры РФ Павел Печёнкин, автор сценария — Светлана Федотова (при участии Анны Отмаховой), композитор — Геннадий Широглазов, оператор — Семен Соснин, монтаж — Ольга Бадина, директор фильма — Владимир Соколов.

Информационный обзор редакции. 12+

