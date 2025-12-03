Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

В Пермской синематеке покажут «Глубокий тыл» — новый фильм режиссера Павла Печёнкина

В Пермской синематеке 9 декабря готовятся показать на широком экране премьеру документального фильма «Глубокий тыл». Его представят авторы — академик национальной премии «Золотой орел», президент международного фествиаля «Флаэртиана», художественный руководитель «Пермской синематеки», Заслуженный работник культуры РФ, режиссер Павел Печёнкин и сценарист Светлана Федотова.

Пермская синематека
Пермская синематека

Фильм повествует о тяжелой жизни и работе пермяков в тылу во время Великой Отечественной войны: как девочки-подростки работали взрывниками на калийных рудниках, лаборантки проводили испытания вакцины от тифа немыслимым сегодня способом (через повязки с живыми паразитами), а домохозяйки стали шахтерами-передовиками.

Во время разработки сценария авторы изучали материалы Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории, 12 ведомственных и муниципальных музеев, библиотек и записали несколько десятков интервью. В документальный фильм «Глубокий тыл» вошли больше сотни воспоминаний очевидцев тех лет.

В Пермской синематеке рассказали, что в течение 2026 года фильм примет участие во всероссийских кинофестивалях, а потому в прокате на большом экране его нескоро можно будет увидеть.

Информационный обзор редакции. 12+

Люди:
Павел Печенкин

