В Пермской синематеке покажут «Глубокий тыл» — новый фильм режиссера Павла Печёнкина

Фильм повествует о тяжелой жизни и работе пермяков в тылу во время Великой Отечественной войны: как девочки-подростки работали взрывниками на калийных рудниках, лаборантки проводили испытания вакцины от тифа немыслимым сегодня способом (через повязки с живыми паразитами), а домохозяйки стали шахтерами-передовиками.

Во время разработки сценария авторы изучали материалы Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории, 12 ведомственных и муниципальных музеев, библиотек и записали несколько десятков интервью. В документальный фильм «Глубокий тыл» вошли больше сотни воспоминаний очевидцев тех лет.

В Пермской синематеке рассказали, что в течение 2026 года фильм примет участие во всероссийских кинофестивалях, а потому в прокате на большом экране его нескоро можно будет увидеть.

