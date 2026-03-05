Известно, когда в эфир выйдет пермский выпуск «Поедем, поедим!»

Телеканал НТВ анонсировал пермский выпуск — его планируют показать 14 марта. Федерико Арнальди успел попробовать себя в роли кипера и готовил завтрак для Билла, отправился к Усьвинским столбам, готовил вместе с шеф-поварами Антоном Обориным и Александром Ежовым, а еще получил в подарок путеводитель от редакции «Прм.Собака.ru».

