Известно, когда в эфир выйдет пермский выпуск «Поедем, поедим!»

Стало известно, когда в эфир выйдет выпуск шоу «Поедем, поедим!», снимавшийся в Пермском крае. Федерико Арнальди недавно был замечен в зоопарке и нескольких ресторанах города.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Телеканал НТВ анонсировал пермский выпуск — его планируют показать 14 марта. Федерико Арнальди успел попробовать себя в роли кипера и готовил завтрак для Билла, отправился к Усьвинским столбам, готовил вместе с шеф-поварами Антоном Обориным и Александром Ежовым, а еще получил в подарок путеводитель от редакции «Прм.Собака.ru».

