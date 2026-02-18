Ведущего шоу «Поедем, поедим!» заметили в зоопарке и двух ресторанах

Известно, что итальянец на время съемок стал кипером пермского зоопарка и познакомился с орангутангом Биллом. Также Федерико Арнальди побывал в ресторанах Nolan Kitchen&Wine и «Эсквайр», где готовил вместе с шефами заведений Антоном Обориным и Александром Ежовым.

Выпуск шоу «Поедем, поедим!», посвященный Перми, на телеканале НТВ планируют показать в марте.

