Ведущего шоу «Поедем, поедим!» заметили в зоопарке и двух ресторанах

В Перми снимают выпуск шоу «Поедем, поедим!» о путешествиях, культуре и вкусной еде. В городе был замечен ведущий программы Федерико Арнальди.
Известно, что итальянец на время съемок стал кипером пермского зоопарка и познакомился с орангутангом Биллом. Также Федерико Арнальди побывал в ресторанах Nolan Kitchen&Wine и «Эсквайр», где готовил вместе с шефами заведений Антоном Обориным и Александром Ежовым.
Выпуск шоу «Поедем, поедим!», посвященный Перми, на телеканале НТВ планируют показать в марте.
