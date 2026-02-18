Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Ведущего шоу «Поедем, поедим!» заметили в зоопарке и двух ресторанах

В Перми снимают выпуск шоу «Поедем, поедим!» о путешествиях, культуре и вкусной еде. В городе был замечен ведущий программы Федерико Арнальди.

Съемки шоу «Поедем, поедим!» в Пермском зоопарке
Пермский зоопарк/Telegram

Съемки шоу «Поедем, поедим!» в Пермском зоопарке

Съемки шоу «Поедем, поедим!» в Пермском зоопарке
Пермский зоопарк/Telegram

Съемки шоу «Поедем, поедим!» в Пермском зоопарке

Съемки «Поедем, поедим!» в ресторане «Эсквайр
Поедем, поедим!/Telegram

Съемки «Поедем, поедим!» в ресторане «Эсквайр

Съемки «Поедем, поедим!» в ресторане «Эсквайр»
Поедем, поедим!/Telegram

Съемки «Поедем, поедим!» в ресторане «Эсквайр»

Съемки «Поедем, поедим!» в ресторане Nolan Kitchen&Wine
Соцсети Алекса Андреева

Съемки «Поедем, поедим!» в ресторане Nolan Kitchen&Wine

Известно, что итальянец на время съемок стал кипером пермского зоопарка и познакомился с орангутангом Биллом. Также Федерико Арнальди побывал в ресторанах Nolan Kitchen&Wine и «Эсквайр», где готовил вместе с шефами заведений Антоном Обориным и Александром Ежовым.

Выпуск шоу «Поедем, поедим!», посвященный Перми, на телеканале НТВ планируют показать в марте.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: