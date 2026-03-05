Начались съемки фильма «Русский Милан: Пермь»

В Пермской кинокомиссии рассказали, что съемки фильма проходят на производствах брендов, на улицах города, а также в музеях и арт-пространствах Перми. В них уже приняла участие российская актриса театра и кино, телеведущая Валерия Дергилева.

Режиссером фильма «Русский Милан: Пермь» выступил Никита Кононов. Своей картиной он намерен показать, что современная русская мода существует не только в столицах и журналах — она создается рядом и способна удивлять своим разнообразием, качеством и стилем даже в самых суровых зимних условиях. Готовый фильм собираются представить в 2026 году.

Информационный обзор редакции. 12+