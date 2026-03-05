Начались съемки фильма «Русский Милан: Пермь»

Стартовали съемки полнометражного фильма «Русский Милан: Пермь». Проект посвящен феномену российских брендов и пермской моды, он стал одним из победителей «Питчинга неигрового кино» в 2025 году.
В Пермской кинокомиссии рассказали, что съемки фильма проходят на производствах брендов, на улицах города, а также в музеях и арт-пространствах Перми. В них уже приняла участие российская актриса театра и кино, телеведущая Валерия Дергилева.
Режиссером фильма «Русский Милан: Пермь» выступил Никита Кононов. Своей картиной он намерен показать, что современная русская мода существует не только в столицах и журналах — она создается рядом и способна удивлять своим разнообразием, качеством и стилем даже в самых суровых зимних условиях. Готовый фильм собираются представить в 2026 году.
Информационный обзор редакции. 12+
Комментарии (0)