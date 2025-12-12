Про пермскую моду и советское пианино: названы три проекта, победившие в «Питчинге неигрового кино» в 2025 году

В Пермской кинокомиссии рассказали, что победителями признали три проекта, которые получат финансирование на производство. В номинации «Режиссерский дебют» жюри выбрало фильм «Точка возврата» режиссера Сергея Емельянова из Перми. Это картина-наблюдение за жизнью на точке эвакуации (выезд и заезд на боевое задание) добровольческого подразделения.

В номинации «Полнометражный неигровой фильм» победителем признали проект из Москвы «Русский Милан: Пермь». Работа будет посвящена исследованию пермской моды и местных модных брендов: она покажет, что современная русская мода существует не только в столицах и журналах, а создается рядом и способна удивлять своим разнообразием, качеством и стилем даже в самых суровых зимних условиях. Режиссером выступит Никита Кононов.

Еще один проект, победивший на питчинге, принадлежит режиссеру Ольге Аверкиевой и сценаристу Елене Растянис. Это фильм-исследование феномена советского пианино и его влияния на формирование советского человека на примере пермской фабрики музыкальных инструментов «Кама». Он будет называться «Клавиши для народа, или Отдам за самовывоз».

