Новый директор музея ПЕРММ официально вступил в должность

В музее современного искусства ПЕРММ вступил в должность новый директор. Кресло руководителя заняла Елена Новикова.

ПДНТ «Губерния»/ВКонтакте

С 12 февраля она официально является директором музея современного искусства ПЕРММ. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министерство культуры, ее представили коллективу.

Ранее мы рассказывали, что в министерстве культуры Пермского края определились с кандидатурой на должность директора музея. Елена Новикова уже работала с ПЕРММ в 2013 году в качестве организатора выставок. 

Информационный обзор редакции.

