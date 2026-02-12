Новый директор музея ПЕРММ официально вступил в должность

С 12 февраля она официально является директором музея современного искусства ПЕРММ. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министерство культуры, ее представили коллективу.

Ранее мы рассказывали, что в министерстве культуры Пермского края определились с кандидатурой на должность директора музея. Елена Новикова уже работала с ПЕРММ в 2013 году в качестве организатора выставок.

