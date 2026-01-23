Известно, кого министерство культуры собирается назначить новым директором ПЕРММ

Елена Новикова до недавнего времени занимала должность заместителя директора ПДНТ «Губерния» по методической работе. С ПЕРММ она работала в 2013 году в качестве организатора выставок. Сейчас в министерстве культуры готовят документы для назначения Елены Новиковой на должность директора музея современного искусства.

В декабре 2024 года музей современного искусства остался без руководителя, после того, как пост покинула Наиля Аллахвердиева. И.о. директора исполнял Станислав Павлов.

