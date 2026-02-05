Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Экстрасенс Николь Кузнецова, блогер Карина Нигай и шоумен Гоген Солнцев: известен список участников шоу «Выживалити», которое снимали в Пермском крае

Названа дата премьеры третьего сезона реалити-шоу «Выживалити» — его собираются представить на телеканале «Пятница» 13 февраля. Съемки проходили летом 2025 года в заброшенном лагере Пермского края.

В новом сезоне «Выживалити» примут участие:

  • Алексей Куличков — телеведущий
  • Данил Олейник — финалист шоу «Работяги»
  • Николь Кузнецова — экстрасенс
  • Диана Астер — блогер, участница шоу «Звезды под капельницей»
  • Артем Тарасов — боец поп-ММА
  • TERRY — певец
  • Наталья Павлова — оперная певица
  • Кира Медведева — актриса, победительница «Новых пацанок»
  • Амалия Мордвинова — актриса
  • Богдан Титомир — певец
  • Карина Нигай — блогер
  • Андрей Борисов — блогер
  • Влад Соколовский — певец
  • Гоген Солнцев — шоумен
  • Елена Борщева — комикесса

Ведущий Вадим Демчог назвал этот сезон самым чудовищиным не только для участников, но и для все съемочной команды.

Информационный обзор редакции. 16+

