Экстрасенс Николь Кузнецова, блогер Карина Нигай и шоумен Гоген Солнцев: известен список участников шоу «Выживалити», которое снимали в Пермском крае

В новом сезоне «Выживалити» примут участие:

Алексей Куличков — телеведущий

Данил Олейник — финалист шоу «Работяги»

Николь Кузнецова — экстрасенс

Диана Астер — блогер, участница шоу «Звезды под капельницей»

Артем Тарасов — боец поп-ММА

TERRY — певец

Наталья Павлова — оперная певица

Кира Медведева — актриса, победительница «Новых пацанок»

Амалия Мордвинова — актриса

Богдан Титомир — певец

Карина Нигай — блогер

Андрей Борисов — блогер

Влад Соколовский — певец

Гоген Солнцев — шоумен

Елена Борщева — комикесса

Ведущий Вадим Демчог назвал этот сезон самым чудовищиным не только для участников, но и для все съемочной команды.

Информационный обзор редакции. 16+