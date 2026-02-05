Экстрасенс Николь Кузнецова, блогер Карина Нигай и шоумен Гоген Солнцев: известен список участников шоу «Выживалити», которое снимали в Пермском крае

Названа дата премьеры третьего сезона реалити-шоу «Выживалити» — его собираются представить на телеканале «Пятница» 13 февраля. Съемки проходили летом 2025 года в заброшенном лагере Пермского края.
В новом сезоне «Выживалити» примут участие:
- Алексей Куличков — телеведущий
- Данил Олейник — финалист шоу «Работяги»
- Николь Кузнецова — экстрасенс
- Диана Астер — блогер, участница шоу «Звезды под капельницей»
- Артем Тарасов — боец поп-ММА
- TERRY — певец
- Наталья Павлова — оперная певица
- Кира Медведева — актриса, победительница «Новых пацанок»
- Амалия Мордвинова — актриса
- Богдан Титомир — певец
- Карина Нигай — блогер
- Андрей Борисов — блогер
- Влад Соколовский — певец
- Гоген Солнцев — шоумен
- Елена Борщева — комикесса
Ведущий Вадим Демчог назвал этот сезон самым чудовищиным не только для участников, но и для все съемочной команды.
