Пермская синематека готовится устроить спецпоказ фильма о братьях Люмьер

Программу тематического дня рождения начнет показ фильма «Люмьеры!» (2016) Тьерри Фремо, историка кино и программного директора Каннского фестиваля. В картине упоминается 114 фильмов производства Люмьер, среди них: «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1896), «Политый поливальщик» (1895), «Выход рабочих с фабрики» (1895) и другие. В Пермской синематеке советует гостям соблюсти черно-белый вечерний дресс-код, чтобы соответствовать духу времени.

История Пермской синематеки началась в 2006 году: сначала она была известна как кинотеатр «Премьер» с показами авторского, независимого кино из разных уголков Земли. В 2023 году синематека обрела новый дом в кинотеатре «Кристалл». Там продолжаются кинопоказы новинок и классики кинематографа, а также проходят кинофестивали мирового уровня («Флаэртиана», «5.6», «Future.doc» и др.) и масштабные кинособытия с российскими актерами, режиссерами и другими специалистами в области кинематографа.

