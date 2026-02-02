Режиссер Антон Богданов собирается представить в Перми свой новый фильм «Красавица»

Фильм переносит зрителей в зимний Ленинград 1941 года — в зоосад, где работники спасают зверей, и в том числе бегемотиху Красавицу, от голодной смерти. Туда отправляют старшину Николая Светлова (Слава Копейкин), выписавшегося из госпиталя после тяжелой контузии. Сначала он воспринимает новую службу как недоразумение, но затем проникается важностью своей миссии. В фильме играют также Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев и другие.

По словам режиссера Антона Богданова, создатели стремились сохранить историческую достоверность как на уровне сценария, так и во время съемок. На широкие экраны «Красавица» выйдет 19 февраля. В Перми премьерный показ планируется 14 февраля на площадке «Синема Парк Планета», а 20 февраля представить свою картину в «Кристалл» приедет сам режиссер-постановщик Антон Богданов.

