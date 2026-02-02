Известна дата премьеры фильма «Моя собака — космонавт»: сценарий для него писал пермяк Валерий Колесов

Валерий Колесов написал сценарий для фильма «Моя собака — космонавт», а также выступил как продюсер картины. На своей странице ВКонтакте он признался, что также и исполнил одну из ролей в кино, которая изначально предназначалась для Антона Богданова. Ранее в интервью журналу «Прм.Собака.ru» автор фильма рассказывал, что в картине есть оммаж его учителю Константину Березовскому. «Например, знаменитую сцену из картины про Ивана Семенова, где Березовский покупал газировку и говорил: "Без сиропа", я повторил в своем фильме "Моя собака — космонавт": теперь уже мой персонаж покупает газировку и говорит: "Без сиропа"», — рассказал Валерий Колесов.

