Известна дата премьеры фильма «Моя собака — космонавт»: сценарий для него писал пермяк Валерий Колесов

Опубликован тизер-трейлер фильма «Моя собака — космонавт» (6+), который готовится к премьере 9 апреля. Над картиной работал пермский сценарист, режиссер и актер Валерий Колесов (он же лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми»).
События фильма повествуют о городке Байконур в 1960 году. Главный герой Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий — в свой день рождения находит собаку Белку. Она предопределит не только судьбу парнишки, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.
Валерий Колесов написал сценарий для фильма «Моя собака — космонавт», а также выступил как продюсер картины. На своей странице ВКонтакте он признался, что также и исполнил одну из ролей в кино, которая изначально предназначалась для Антона Богданова. Ранее в интервью журналу «Прм.Собака.ru» автор фильма рассказывал, что в картине есть оммаж его учителю Константину Березовскому. «Например, знаменитую сцену из картины про Ивана Семенова, где Березовский покупал газировку и говорил: "Без сиропа", я повторил в своем фильме "Моя собака — космонавт": теперь уже мой персонаж покупает газировку и говорит: "Без сиропа"», — рассказал Валерий Колесов.
