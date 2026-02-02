Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Известна дата премьеры фильма «Моя собака — космонавт»: сценарий для него писал пермяк Валерий Колесов

Опубликован тизер-трейлер фильма «Моя собака — космонавт» (6+), который готовится к премьере 9 апреля. Над картиной работал пермский сценарист, режиссер и актер Валерий Колесов (он же лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми»).

События фильма повествуют о городке Байконур в 1960 году. Главный герой Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий — в свой день рождения находит собаку Белку. Она предопределит не только судьбу парнишки, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.

Централ Партнершип/Telegram
Централ Партнершип/Telegram

Валерий Колесов написал сценарий для фильма «Моя собака — космонавт», а также выступил как продюсер картины. На своей странице ВКонтакте он признался, что также и исполнил одну из ролей в кино, которая изначально предназначалась для Антона Богданова. Ранее в интервью журналу «Прм.Собака.ru» автор фильма рассказывал, что в картине есть оммаж его учителю Константину Березовскому. «Например, знаменитую сцену из картины про Ивана Семенова, где Березовский покупал газировку и говорил: "Без сиропа", я повторил в своем фильме "Моя собака — космонавт": теперь уже мой персонаж покупает газировку и говорит: "Без сиропа"», — рассказал Валерий Колесов.

Информационный обзор редакции.

