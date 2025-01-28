Режиссер Антон Богданов начал снимать фильм про бегемотиху Красавицу

Фильм называется «Красавица». В центре сюжета — бегемотиха из Ленинградского зоопарка, переживающая блокадную зиму 1941 года. Животному требуется 40 кг еды и 400 литров воды каждый день, и это становится возможным благодаря самоотверженности и доброте ленинградцев.

В касте фильма Слава Копейкин и Юлия Пересильд, а также Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Борис Щербаков, Светлана Немоляева, Полина Айнутдинова. Выход «Красавицы» запланирован на 2025 год.

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