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Режиссер Антон Богданов начал снимать фильм про бегемотиху Красавицу

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма про бегемотиху Красавицу. Режиссером картины, как мы уже рассказывали, стал пермяк Антон Богданов. Он анонсировал фильм в мае 2024 года. Съемки планировалось начать зимой 2024-2025 года.

Вольгá про кино/Telegram
Вольгá про кино/Telegram
Вольгá про кино/Telegram
Вольгá про кино/Telegram
Вольгá про кино/Telegram
Вольгá про кино/Telegram

Фильм называется «Красавица». В центре сюжета — бегемотиха из Ленинградского зоопарка, переживающая блокадную зиму 1941 года. Животному требуется 40 кг еды и 400 литров воды каждый день, и это становится возможным благодаря самоотверженности и доброте ленинградцев.

В касте фильма Слава Копейкин и Юлия Пересильд, а также Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Борис Щербаков, Светлана Немоляева, Полина Айнутдинова. Выход «Красавицы» запланирован на 2025 год.

Недавно на сайте выходила подборка ожидаемых фильмов 2025 года, связанных с Пермью.

Информационный обзор редакции. 16+

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