Неофициальный релиз «Аватара» обошел «Чебурашку 2» в пермских кинотеатрах

Новый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» (16+) обошел по кассовым сборам предыдущего лидера — семейный фильм «Чебурашка 2». Фантастический боевик, который не получил официального прокатного удостоверения от министерства культуры, крутят в кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания с 12 января.
«Пиратский» релиз третьего «Аватара» с 12 по 25 января принес кинотеатрам Перми 13,7 млн рублей, сообщает «Рифей» со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС). Лидер новогоднего проката «Чебурашка 2» (6+) собрал еще 11,9 млн рублей. На третьем месте оказался американский триллер «Горничная» (18+) с 4,4 млн рублей.
