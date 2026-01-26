Неофициальный релиз «Аватара» обошел «Чебурашку 2» в пермских кинотеатрах

Новый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» (16+) обошел по кассовым сборам предыдущего лидера — семейный фильм «Чебурашка 2». Фантастический боевик, который не получил официального прокатного удостоверения от министерства культуры, крутят в кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания с 12 января.