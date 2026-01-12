Известно, какая из новогодних премьер стала лидером кинопроката в каникулы

Лидером кинопроката в первую неделю января стал второй «Чебурашка». В Перми его посмотрели почти 74 тыс. человек, картина собрала 44 млн рублей — в два раза больше других мультфильмов. За 11 дней проката число зрителей в России перевалило за 9 млн.

На втором месте по сборам оказался «Простоквашино» (18,9 млн рублей), на третьем — «Буратино» (18,3 млн рублей).

