Известно, какая из новогодних премьер стала лидером кинопроката в каникулы

Лидерами кинопроката в пермских кинотеатрах во время новогодних каникул стали мультфильмы. С 1 января в прокат вышли три картины — «Буратино» (6+) Игоря Волошина, «Чебурашка 2» Дмитрия Дьченко и «Простквашино» (6+) Сарика Андреасяна.

Лидером кинопроката в первую неделю января стал второй «Чебурашка». В Перми его посмотрели почти 74 тыс. человек, картина собрала 44 млн рублей — в два раза больше других мультфильмов. За 11 дней проката число зрителей в России перевалило за 9 млн.

На втором месте по сборам оказался «Простоквашино» (18,9 млн рублей), на третьем — «Буратино» (18,3 млн рублей).

Информационный обзор редакции.

