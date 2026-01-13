«Базовый минимум», «Один дома» и история о боевом маге: названы песни, книги и фильмы, которыми интересовались пермяки в новогодние каникулы

Стало известно, что пермяки читали, смотрели и слушали в новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января. Исследование провели аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН», книжного сервиса «КИОН Строки» и стриминга «КИОН Музыка».
Среди российских фильмов лидерами стали фэнтези-блокбастер «Алиса в Стране Чудес» (6+), ироничная комедия «Шальная императрица» (18+) и детективный сериал «Жека Рассел» (16+), среди зарубежных — готический фильм ужасов «Дракула» (18+), приключения «Леди Баг и Супер — кот» (6+) и новогодняя классика «Один дома» (0+). Пермяки в новогодние каникулы часто смотрели трансляции «огоньков» и музыкальных шоу — чаще всего смотрели «Россию 1», «Первый канал» и ТНТ.
Музыкальные предпочтения пермяков сложились вокруг поп, рэп и танцевальной музыки. Чаще всего слушали Betsy и Ded M «Под Новый Год», Sabi и MIA BOYKA «Базовый минимум» и Джиган, ARTIK & ASTI и NILETTO «Худи». Самыми читаемыми книгами стали
«Возвращение к вершинам» (16+) Артема Каменистого, «Гардар. Книга вторая» (16+) Михаила Игнатова и «Дело теневого сыска» (16+) Екатерины Андреевой. Больше всего пермяки обращали внимание на книги в жанре фэнтези, фантастики и любовных романов, а также на классическую литературу.
