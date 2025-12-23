Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В киноклубе «Доколе» готовятся представить фильм о подледном фридайвинге — одном из самых сложных и опасных видов спорта

Клуб документального кино «Доколе» собирается провести последнее заседание в 2025 году — нам нем представят премьерный фильм Юрия Чичкова «Дыхание глубины». Это спортивное кино о подледном фридайвинге — одном из самых сложных и опасных видов спорта.

Кадр фильма «Дыхание глубины»

Фильм рассказывает о трех героинях, готовящихся к участию в фестивале подледного фридайвинга на Байкале. Результат в этом виде спорта зависит не столько от физической силы, сколько от способности полностью расслабиться, справиться со страхом на пределе возможностей. «“Путешествие внутрь себя” — цитата из фильма, которая лучше всего описывает процесс погружения на десятки метров в глубину воды на задержке дыхания, как мне кажется. Три девушки, героини фильма, на мой взгляд, уникальные люди. Их истории вдохновляют и дают ощущение того, что для человека нет ничего невозможного. Как только получается раздвинуть границы возможного в голове, это происходит и в реальной жизни», — рассказывает о своей работе режиссер Юрий Чичков.

«Дыхание глубины» собираются представить 24 декабря в молодежном центре «Кристалл». Традиционно после просмотра фильма планируется его обсуждение.

Недавно мы рассказывали о том, какие три проекта победили в «Питчинге неигрового кино» в 2025 году.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: