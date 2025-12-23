В киноклубе «Доколе» готовятся представить фильм о подледном фридайвинге — одном из самых сложных и опасных видов спорта

Фильм рассказывает о трех героинях, готовящихся к участию в фестивале подледного фридайвинга на Байкале. Результат в этом виде спорта зависит не столько от физической силы, сколько от способности полностью расслабиться, справиться со страхом на пределе возможностей. «“Путешествие внутрь себя” — цитата из фильма, которая лучше всего описывает процесс погружения на десятки метров в глубину воды на задержке дыхания, как мне кажется. Три девушки, героини фильма, на мой взгляд, уникальные люди. Их истории вдохновляют и дают ощущение того, что для человека нет ничего невозможного. Как только получается раздвинуть границы возможного в голове, это происходит и в реальной жизни», — рассказывает о своей работе режиссер Юрий Чичков.

«Дыхание глубины» собираются представить 24 декабря в молодежном центре «Кристалл». Традиционно после просмотра фильма планируется его обсуждение.

Недавно мы рассказывали о том, какие три проекта победили в «Питчинге неигрового кино» в 2025 году.

Информационный обзор редакции. 16+