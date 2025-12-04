Реальные пацаны, пермское метро и Панфилов: стал известен список фильмов, допущенных до питчинга неигрового кино

В шорт-лист питчинга неигрового кино вошли 18 проектов. Их представят на публичной защите, которая пройдет 11 декабря в молодежном центре «Кристалл».
Напомним, присланные для конкурсного отбора проекты должны быть тематически связаны с Пермским краем или съемки (полностью или частично) должны пройти на территории региона. Из 50 заявок для питчинга неигрового кино в 2025 года войдут:
- «Пермь — счастье не за горами»
- «Не медовый»
- «Чудо чудное»
- «Пермский говор»
- «Птица»
- «Реально реальные пацаны»
- «Деграунд. Настоящая история Пермского метро»
- «Пермский период: продолжение следует»
- «Полиграф»
- «Клавиши для народа, или Отдам за самовывоз»
- «Точка возвращения»
- «Русский Милан: Пермь»
- «Пространство Панфилова»
- «Невидимые режиссеры»
- «Полигон "молодого" бойца»
- «Код сказки»
- «Номад. Длинный путь домой»
- «Как построить летающую тарелку»
В Пермской кинокомиссии рассказали, что в 2025 году заявок было больше на 30%. Заявки на питчинг прислали не только жители Прикамья, но и Москвы и Санкт-Петербурга, Тверской, Смоленской, Свердловской и Курганской областей, Краснодарского края.
Информационный обзор редакции. 16+
Комментарии (0)