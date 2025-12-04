Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Реальные пацаны, пермское метро и Панфилов: стал известен список фильмов, допущенных до питчинга неигрового кино

В шорт-лист питчинга неигрового кино вошли 18 проектов. Их представят на публичной защите, которая пройдет 11 декабря в молодежном центре «Кристалл».

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Напомним, присланные для конкурсного отбора проекты должны быть тематически связаны с Пермским краем или съемки (полностью или частично) должны пройти на территории региона. Из 50 заявок для питчинга неигрового кино в 2025 года войдут:

  • «Пермь — счастье не за горами»
  • «Не медовый»
  • «Чудо чудное»
  • «Пермский говор»
  • «Птица»
  • «Реально реальные пацаны»
  • «Деграунд. Настоящая история Пермского метро»
  • «Пермский период: продолжение следует»
  • «Полиграф»
  • «Клавиши для народа, или Отдам за самовывоз»
  • «Точка возвращения»
  • «Русский Милан: Пермь»
  • «Пространство Панфилова»
  • «Невидимые режиссеры»
  • «Полигон "молодого" бойца»
  • «Код сказки»
  • «Номад. Длинный путь домой»
  • «Как построить летающую тарелку»

В Пермской кинокомиссии рассказали, что в 2025 году заявок было больше на 30%. Заявки на питчинг прислали не только жители Прикамья, но и Москвы и Санкт-Петербурга, Тверской, Смоленской, Свердловской и Курганской областей, Краснодарского края.

Информационный обзор редакции. 16+

