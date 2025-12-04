Реальные пацаны, пермское метро и Панфилов: стал известен список фильмов, допущенных до питчинга неигрового кино

Напомним, присланные для конкурсного отбора проекты должны быть тематически связаны с Пермским краем или съемки (полностью или частично) должны пройти на территории региона. Из 50 заявок для питчинга неигрового кино в 2025 года войдут:

«Пермь — счастье не за горами»

«Не медовый»

«Чудо чудное»

«Пермский говор»

«Птица»

«Реально реальные пацаны»

«Деграунд. Настоящая история Пермского метро»

«Пермский период: продолжение следует»

«Полиграф»

«Клавиши для народа, или Отдам за самовывоз»

«Точка возвращения»

«Русский Милан: Пермь»

«Пространство Панфилова»

«Невидимые режиссеры»

«Полигон "молодого" бойца»

«Код сказки»

«Номад. Длинный путь домой»

«Как построить летающую тарелку»

В Пермской кинокомиссии рассказали, что в 2025 году заявок было больше на 30%. Заявки на питчинг прислали не только жители Прикамья, но и Москвы и Санкт-Петербурга, Тверской, Смоленской, Свердловской и Курганской областей, Краснодарского края.

Информационный обзор редакции. 16+