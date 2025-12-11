Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

В «Кристалл-центре» готовятся представить два премьерных документальных фильма: их объединяет тема личного выбора

В «Кристалл-центре» собираются показать серию специальных показов документальных фильмов, снятых пермскими авторами. Их собираются представить 18 декабря. В Пермском Союзе кинематографистов рассказали, что обе работы, созданные при участии Фонда поддержки регионального кинематографа, участвовали в международных фестивалях и получили награды. Их также объединяет тема личного выбора — в обеих историях есть точка перелома, которая делает их созвучными.

Кадр из фильма «Нечужие»
Кадр из фильма «Нечужие»

Кадр из фильма «Нечужие»

Кадр из фильма «За живое»
Кадр из фильма «За живое»

Кадр из фильма «За живое»

Первым станет фильм «Нечужие» (16+), снятый режиссером и начальником пресс-службы ГУФСИН Ниной Изотовой. В центре истории — Кристина, которая не выдержала постоянных издевательств мужа и совершила трагическую ошибку, стоившую ей 10 лет свободы. Выйдя по УДО, женщина попадает в центр «Нечужие», помогающий таким же, как она женщинам, и пытается начать жизнь без оглядки на прошлое. Кинолента получила особое упоминание жюри на международном кинофестивале «Докер» и зрительский приз на SiberiaDOC в Красноярске. 

В этот же вечер пермской публике представят фильм «За живое» (16+) режиссера Екатерины Черепановой. Он рассказывает о молодом костюмере Пермского театра оперы и балета Андрее. Работа не приносит ему удовольствия, и парень начинает шабашить гримером на корпоративах и в качестве танатопрактика в морге. Но в какой-то момент ему приходится сделать выбор — какую карьеру продолжить. Фильм стал участником студенческой программы «Флаэртианы», а в 2024 году получил приз за лучший студенческий фильм неигрового конкурса фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге. 

Информационный обзор редакции.

