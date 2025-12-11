В «Кристалл-центре» готовятся представить два премьерных документальных фильма: их объединяет тема личного выбора

Первым станет фильм «Нечужие» (16+), снятый режиссером и начальником пресс-службы ГУФСИН Ниной Изотовой. В центре истории — Кристина, которая не выдержала постоянных издевательств мужа и совершила трагическую ошибку, стоившую ей 10 лет свободы. Выйдя по УДО, женщина попадает в центр «Нечужие», помогающий таким же, как она женщинам, и пытается начать жизнь без оглядки на прошлое. Кинолента получила особое упоминание жюри на международном кинофестивале «Докер» и зрительский приз на SiberiaDOC в Красноярске.

В этот же вечер пермской публике представят фильм «За живое» (16+) режиссера Екатерины Черепановой. Он рассказывает о молодом костюмере Пермского театра оперы и балета Андрее. Работа не приносит ему удовольствия, и парень начинает шабашить гримером на корпоративах и в качестве танатопрактика в морге. Но в какой-то момент ему приходится сделать выбор — какую карьеру продолжить. Фильм стал участником студенческой программы «Флаэртианы», а в 2024 году получил приз за лучший студенческий фильм неигрового конкурса фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге.

Информационный обзор редакции.