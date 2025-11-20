Число заявок на «Питчинге неигрового кино» выросло на треть

В 2025 году на пичтинг для производства неигровых фильмов пришло на 30% больше заявок, чем в прошлом году. Проекты принимали в двух номинациях: «Режиссерский дебют» (для режиссеров-дебютантов в неигровом кино, хронометраж более 15 минут) и «Полнометражный неигровой фильм» (хронометраж не менее 52 минут). Обязательное условие — тематическая связь с Пермским краем или съемки проекта на территории региона.

В Пермской кинокомиссии рассказали, что публичная защита проектов, которые попали в шорт-лист, пройдет 11 декабря в молодежном центре «Кристалл». Их будут оценивать эксперты: продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров, креативный продюсер документального направления PREMIER и RUTUBE Екатерина Вульфович, режиссер, продюсер, директор киностудии «СТАЯ.ДОК» Андрей Ананин и режиссер, продюсер, директор по развитию «Свердловской киностудии» Евгений Григорьев. Победители питчинга получат финансирование на реализацию своих проектов и возможность показать их зрителям.

