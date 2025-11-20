Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Число заявок на «Питчинге неигрового кино» выросло на треть

Пермский «Питчинг неигрового кино» (18+) стал привлекать больше кинематографистов, в том числе из других регионов. В 2025 году на конкурс пришло 50 заявок из Москвы и Санкт-Петербурга, Тверской, Смоленской, Свердловской и Курганской областей, а также Краснодарского края. 

Пермская кинокомиссия/Telegram

В 2025 году на пичтинг для производства неигровых фильмов пришло на 30% больше заявок, чем в прошлом году. Проекты принимали в двух номинациях: «Режиссерский дебют» (для режиссеров-дебютантов в неигровом кино, хронометраж более 15 минут) и «Полнометражный неигровой фильм» (хронометраж не менее 52 минут). Обязательное условие — тематическая связь с Пермским краем или съемки проекта на территории региона.

В Пермской кинокомиссии рассказали, что публичная защита проектов, которые попали в шорт-лист, пройдет 11 декабря в молодежном центре «Кристалл». Их будут оценивать эксперты: продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров, креативный продюсер документального направления PREMIER и RUTUBE Екатерина Вульфович, режиссер, продюсер, директор киностудии «СТАЯ.ДОК» Андрей Ананин и режиссер, продюсер, директор по развитию «Свердловской киностудии» Евгений Григорьев. Победители питчинга получат финансирование на реализацию своих проектов и возможность показать их зрителям.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: