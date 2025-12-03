Мастер-класс по мультяшной анимации, французские художники и конкурсные показы: появилась программа кинофестиваля «5.6»

Напомним, в шорт-лист фестиваля прошли 34 работы: 8 игровых кинолент, 6 документальных и по 10 работ в номинациях «Анимация» и «Неформат».

Откроет фестиваль показ картины «Народный герой» (16+) режиссера Владимира Головнева: он рассказывает, как современные технологии меняют жизнь представителей коренных малочисленных народов России. 5 декабря планируют показать фильмы в номинации «Неформат», а также устроить мастер-класс о киноиндустрии (16+) от директора по коммуникациям платформы «КиноПрофи» Анастасии Питкиной, которая расскажет, как строить карьеру, находить проекты и выстраивать профессиональные связи.

6 декабря пройдут конкурсные показы в номинациях «Анимационный фильм» (6+), «Игровой фильм» (12+) и «Документальный фильм» для аудиторий 18+ и 12+. В этот же день член Союза кинематографистов России, член правления Гильдии неигрового кино и телевидения, член Евразийской Академии Телевидения и Радио, доцент Санкт-Петербургского института кино и телевидения Виктор Скубей даст мастер-класс по анализу концепции документального проекта (16+), а музей «Конфектория» — по мультяшной аппликации (6+). Также планируется Питчинг проектов Пермской Киношколы (16+).

В течение трех дней фестиваля «Альянс Франсез-Пермь» будет работать мультимедийный проект Acqua Alta (16+) французских художников Адриена Мондо и Клер Барденн. Закрытие кинофестиваля «5.6» пройдет 7 декабря: в этот день покажут фильм-победитель.

